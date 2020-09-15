15 сентября 2020



В орловском ПФР сменился руководитель

Анна Елисеева назначена на должность управляющего отделением ПФР по Орловской области, — рассказали в пресс-службе ведомства. Анна Елисеева родилась 9 сентября 1977 года в Орле. Окончила Орловскую банковскую школу, а затем – Орловский институт экономики и торговли по специальности «Финансы и кредит».

В реготделении ПФР работает более 23 лет — с 7 июля 1997 года. Работу в ПФР начала в отделе персонифицированного учета, то есть участвовала в организации совершенно новой для ПФР функции. В 2010 году Пенсионному фонду были переданы функции администрирования страховых взносов и Анна Елисеева была назначена на должность заместителя начальника отдела организации администрирования страховых взносов и взыскания задолженности. С 2013 года Анна Елисеева работала помощником управляющего ОПФР. В 2016 году ее назначили начальником отдела социальных выплат, а в 2017 – начальником отдела организации работы клиентских служб. С апреля 2018 Анна Вячеславовна работала заместителем управляющего Отделением. Курировала работу отделов: организации персонифицированного учета, организации взаимодействия со страхователями и информационных технологий.
На должность управляющего реготделением Анна Елисеева назначена с 15 сентября

 

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Опубликовано 15 Сен 2020 в 13:31. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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