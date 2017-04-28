В «Орловском Полесье» для автовладельцев пройдет фольклорный праздник

Попасть на предстоящий фольклорный праздник «Троицкие хороводы» смогут только счастливые владельцы личного автотранспорта. Никаких дополнительных автобусов для желающих посетить это мероприятие из года в год областные власти не выделяют, предлагая всем желающим воспользоваться имеющимися междугородними маршрутами. Чиновников, по традиции, повезет служебный транспорт.

Напомним, что попасть к 11 часам на поляну, где развернется основное действо, можно всего на двух автобусах из Орла. На которых, кстати, ездят на работу и по своим делам жители близлежащих поселков и деревень. Поэтому и в обычные дни эти автобусы не пустуют. А на Троицу уехать на них из областного центра будет просто нереально. Так что всем, кто имеет личное авто, рассказываем программу предстоящего фольклорного праздника.

Традиционно, первых зрителей праздника встретит выставка-ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров», где можно будет посмотреть и приобрести работы признанных мастеров Орловщины и других регионов России.

Праздничные гулянья начнутся ровно в 11:00 часов массовыми хороводами на живописной лесной поляне национального парка «Орловское Полесье». Зрителям будут представлены традиционные троичные обряды. Яркой составляющей праздника станет большой концерт, на котором атмосферу старинного русского гулянья создадут лучшие творческие коллективы со всей Оррловщины и из соседних областей.

В 12:00 часов будут организованы интерактивные площадки:

· Детская игровая поляна «Веселая карусель» с аттракционами, играми и народными забавами для маленьких гостей и их родителей.

· «Поляна песен», где лучшие исполнители и коллективы Орловской области приглашают гостей вместе спеть любимые народные песни.

· «Ремесленный посад» — организованные торговые рады с изделиями народных художественных промыслов и ремесел Орловской области. Местные краеведы представят исторические костюмы, орудия труда, оружие, музыкальные инструменты прошлых эпох. Здесь все желающие смогут научиться танцевать исторические парные танцы, принять участие в традиционных славянских играх и забавах.

· «Веселое подворье». Традиционно, каждый район области организует подворье, где отражена его самобытность, выставлено все, чем прославился район. В интерактивных действах гости смогут проявить смекалку и принять участие в играх и конкурсах.