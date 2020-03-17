17 марта 2020



В Орловском полесье клещи проснулись еще в феврале

Ранняя весна – это не только период цветения подснежников, набухания почек, но и время пробуждения клещей. Как только растаял снег, пригрело солнце, эти паразиты выползают из своих убежищ. В этом году в национальном парке «Орловское полесье» встречи клещей отмечены уже в конце февраля. Собранные образцы отправляются в лабораторию для исследования. Стоит отметить, что до сих пор на территории Полесья энцефалит не выявлен.

В природе средней полосы России практически не встречается естественный энцефалит. Известны лишь единичные случаи заболевания другим не менее страшным недугом — боррелиозом (болезнь Лайма). Эта болезнь успешно лечится. Гораздо опаснее встречи клещей в городской среде, где множество людей приезжают из различных регионов и зачастую перевозят паразитов на своих питомцах, на себе или на шерстяных и других подходящих грузах. Поэтому вероятность подцепить клеща в городе ничуть не меньше, чем в лесу.

Если вас все-таки укусил клещ, обработайте место укуса прозрачным антисептиком. Это даст возможность определить «размер бедствия» и вовремя принять меры в случае необходимости. Очень важно не вырывать ченистоногое, а удалить его аккуратным вращением, чтобы головка не осталась в коже и не вызвала воспаления.
Среди людей бытует ошибочное мнение, что клещи способны взбираться высоко и прятаться в кронах деревьев. На самом деле эти паразиты обитают на поверхности почвы, на траве, на ветках кустарников, т. е. на высоте роста их потенциальных жертв.
Чтобы не «подвезти» на себе клеща и не подвергнуться его укусу, следует заранее побеспокоиться о мерах безопасности. Выезжая на природу, необходимо, в первую очередь, подобрать правильную одежду и правильно ее надеть. Правильность заключается в перекрытии доступа клещам к вашему телу. Периодически осматривайте себя или друг друга. Не помешает обработка одежды акарицидным репеллентом, но помните, что это не панацея. Ничто так не помогает, как внимание и чувство бдительности, — напомнили в пресс-службе национального парка «Орловское полесье».

 

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Опубликовано 17 Мар 2020 в 11:54. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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