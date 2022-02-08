8 февраля 2022



В Орловском полесье можно встретить редкую птицу — воробьиного сычика

Воробьиный сычик – самый мелкий представитель семейства настоящих сов в пределах России. Длина тела всего 16-17 см (ростом со снегиря!), а масса 58-74 г. Чаще всего сычик пользуется дуплами большого пестрого дятла, которые другим совам не годятся из-за размеров. Воробьиный сычик питается, в основном, мышами. Осенью он начинает складировать в дуплах деревьев трупики мышей, землероек и мелких птиц. В национальном парке «Орловское полесье» он отмечается уже 10 лет. Практически всегда его видели на кормушках в поселке Жудерский или на подкормочных площадках для зубров, — рассказали в пресс-службе национального парка.

 

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Опубликовано 08 Фев 2022 в 18:55. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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