В Орловском полесье можно встретить редкую птицу — воробьиного сычика

Воробьиный сычик – самый мелкий представитель семейства настоящих сов в пределах России. Длина тела всего 16-17 см (ростом со снегиря!), а масса 58-74 г. Чаще всего сычик пользуется дуплами большого пестрого дятла, которые другим совам не годятся из-за размеров. Воробьиный сычик питается, в основном, мышами. Осенью он начинает складировать в дуплах деревьев трупики мышей, землероек и мелких птиц. В национальном парке «Орловское полесье» он отмечается уже 10 лет. Практически всегда его видели на кормушках в поселке Жудерский или на подкормочных площадках для зубров, — рассказали в пресс-службе национального парка.