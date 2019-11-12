12 ноября 2019



В “Орловском Полесье” заработали птичьи столовые

В национальном парке «Орловское полесье» стартовала природоохранная акция «Покормите птиц зимой». Традиционно в этом уникальном уголке нетронутой природы помогают зимующим пернатым в период бескормицы. В этом году активное участие в акции приняли работники и воспитанники детского сада №82 города Орла. Ребята со своими родителями заранее изготовили кормушки, приобрели крупу для подкормки птиц. Часть кормушек была развешена во дворе детского сада, а часть – передана в Орловское полесье, где нашла свое применение. Птичьи столовые сотрудники парка уже установили на территории администрации и визит-центра в поселке Жудерский.
Кроме кормушек, детский сад оказал спонсорскую помощь – любимое лакомство пернатых – 120 кг семечек подсолнечника. Всех неравнодушных в эти дни работники парка также призывают установить на своих участках и дворах кормушки. При этом не забывайте наполнять их кормом! Поможем птицам не погибнуть зимой!

 

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Опубликовано 12 Ноя 2019 в 12:30. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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