В “Орловском Полесье” заработали птичьи столовые

В национальном парке «Орловское полесье» стартовала природоохранная акция «Покормите птиц зимой». Традиционно в этом уникальном уголке нетронутой природы помогают зимующим пернатым в период бескормицы. В этом году активное участие в акции приняли работники и воспитанники детского сада №82 города Орла. Ребята со своими родителями заранее изготовили кормушки, приобрели крупу для подкормки птиц. Часть кормушек была развешена во дворе детского сада, а часть – передана в Орловское полесье, где нашла свое применение. Птичьи столовые сотрудники парка уже установили на территории администрации и визит-центра в поселке Жудерский.

Кроме кормушек, детский сад оказал спонсорскую помощь – любимое лакомство пернатых – 120 кг семечек подсолнечника. Всех неравнодушных в эти дни работники парка также призывают установить на своих участках и дворах кормушки. При этом не забывайте наполнять их кормом! Поможем птицам не погибнуть зимой!