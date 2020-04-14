В Орловском Полесье надеются на скорое окончание пандемии

С каждым днем в национальном парке «Орловское полесье» весна все заметнее вступает в свои права. Пение птиц в лесу – самый яркий «шум» в этом году на фоне общей тишины, которую не нарушает присутствие туристов. Несмотря на это, в нацпарке активно ведется работа по обустройству мест отдыха к сезону 2020 года. Когда он начнется – пока не известно. Но сотрудники парка надеются на скорое улучшение эпидемиологической ситуации и с нетерпением ждут посетителей после снятия всех ограничительных мер.