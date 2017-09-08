В Орловском полесье нашли Голубую орденскую ленту

В поселке Жудерский национального парка «Орловское полесье» зафиксирована встреча редкого насекомого – голубой орденской ленты. Наблюдательные школьницы Татьяна и Анастасия Кащеевы вот уже несколько лет увлеченно ведут учет насекомых, в том числе бабочек, которые зачастую прилетают на крыльцо их дома. Подобный случай представился им второй раз – не часто можно увидеть такую редкую бабочку.

Голубая орденская лента – крупная ночная бабочка. Размах крыльев бабочки достигает десяти сантиметров, размером почти с детскую ладонь. Она довольно устойчива к низким температурам. Насекомые откладывают яйца под кору берез и тополей до конца октября. Зимует в стадии яйца, — сообщает пресс-служба нацпарка «Орловское полесье».

Свое название бабочка получила благодаря голубой полосе на задних крыльях, которая выглядит как лента или перевязь. Яркая голубая окраска крыльев служит ей для отпугивания птиц. При малейшей опасности насекомое раскрывается, обнажая задние крылышки, расчеркнутые ярко-голубой полосой. В природе яркие цвета, как правило, служат предупреждением хищнику, что жертва ядовита.

Этот вид занесён в Красные книги России и Орловской области, охраняется в ряде зарубежных государств. Кстати, кроме голубой в наших лесах можно встретить красную орденскую ленту — этот вид не такой редкий и корреспондент «Орловской среды» имел счастье сделать фото красной орденской ленты.

 

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Опубликовано 15 Сен 2017 в 15:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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