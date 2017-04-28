В «Орловском полесье» нашли лесных ветрениц

В национальном парке «Орловское полесье» маленький ботанический праздник – найдено новое местонахождение ветреницы лесной. В центральных и восточных районах Орловской области она обычна, а вот в западной части – редкая гостья. В национальном парке – это всего лишь третье место, где отмечен этот вид, — рассказали в пресс-службе Полесья.

Время цветения ветреницы лесной настает в конце мая, когда ее «сестры» — дубравная и лютиковая, уже успели «заснуть» до следующей весны. Больше всего ей нравятся опушки и южные склоны, где свободно перемещаются потоки воздуха.

Название ветреницы говорит само за себя. Оно объясняется тем, что вид цветет в период весенних ветров, очень нужных ему для опыления. Кстати, плоды ветреницы лесной, покрытые густым беловойлочным опушением, тоже прекрасно летают по воздуху. Когда ветер раскачивает цветки ветреницы, создается впечатление, что над зеленым ажуром мохнатых листьев порхает стайка молочно-белых бабочек.