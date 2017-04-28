В Орловском полесье необычные растения цветут «вверх ногами»

В лесах Орловского полесья, наряду с первыми яркими цветами, можно обнаружить небольшие мозаично разбросанные зеленые куртинки крупных листьев, похожих на маленькое конское копытце. Это копытень европейский — одно из раннецветущих наших растений. И пусть нет у него нежного аромата или необычно яркой окраски, зато это одно из самых необычных растений наших лесов.

Цветет копытень ранней весной, вскоре после схода снега. Но его цветки очень трудно заметить. Дело в том, что они располагаются у самой земли под сухой опавшей листвой. У них своеобразная красновато-коричневая окраска. В цветке копытня только три лепестка и похож он на крошечный фонарик. Бабочки и пчёлы — редкие гости в тёмном лесу, да и ветру здесь нет простора. Поэтому размножение копытня целиком зависит от мелких насекомых, которые опыляют его цветки. А чтобы опылителям было удобнее добраться до цветка — копытень цветет вверх ногами! То есть если у всех растений цветок поднимает голову вверх, то копытень, наоборот, — поникает как можно ниже, что бы пробегающие по земле насекомые могли добраться до него.

Копытень принадлежит к весьма своеобразному семейству кирказоновых. Почти вся родня у копытня обитает в жарких странах. Листья копытня благополучно переносят зиму. Их сохранение под снегом именно для того и необходимо растению, чтобы весной начать жизнь как можно раньше. К тому же, листочки его опушены. Это служит защитой от весенних заморозков, как и у цветков сон-травы.

В середине лета из цветков образуются плоды, в которых заключены буроватые блестящие семена с мясистым отростком. И опять же, в размножении растения огромную роль играют насекомые, а именно муравьи. Найдя в лесу семя, муравей несет его в свое жилище. Не все семена удается доставить на место назначения, много их теряется в пути и остается в разных местах леса, часто далеко от материнского растения. Распространение плодов муравьями характерно для многих рано созревающих лесных растений.

С формой листа и цветка копытня связана трогательная легенда. В тенистом лесу, под пеньком в обрамлении зеленого мха, жил маленький добрый гном. У него в домике постоянно горел светильник — трёхзубчатый фонарик. Самым заветным желанием гномика было жить с людьми и служить им. Однажды ночью гномик взял свой фонарь и шагнул с ним за порог, чтобы встретиться с лесной царицей Флорой. Он осмелился обратиться со своей просьбой к Флоре, которая проезжала мимо на лошади, осматривая свои владения. Она внимательно выслушала гномика и собралась ответить ему, как вдруг случилось непредвиденное. Её конь, испугавшись чего-то, отскочил в сторону и случайно наступил на лесного человечка. Сквозь лесной полог пробился первый луч солнца, осветив место гибели гномика, и по воле опечаленной Флоры здесь возникло маленькое растение. Его темно-зеленые блестящие листья напоминали форму следа копытца, а скромный трёхзубчатый цветок был точь-в-точь как фонарь доброго лесного человечка. Но заветное желание гнома всё-таки исполнилось: он стал служить людям в качестве лекарственного растения. Вот только самостоятельно лечиться не стоит – копытень, как и большинство лекарственных трав, ядовит!