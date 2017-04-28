В Орловском полесье посчитали… дождевых червей

В конце апреля – начале мая в национальном парке «Орловское полесье» группа научных сотрудников Центра по проблемам эволюции и продуктивности лесов РАН провела серию почвенно-зоологических исследований. В частности, ученых интересовало биологическое разнообразие, продуктивность и устойчивость лесных экосистем.

Как это не покажется странным, но считали не сами растения, а… дождевых червей. Видовой и количественный состав этой группы беспозвоночных животных — один из важнейших показателей для оценки влияния самых крупных фитофагов наших лесов — вольноживущих зубров. Благодаря лесным гигантам формируется полноценный почвообразовательный комплекс дождевых червей. В свою очередь, это служит одним из основных условий повышения фиторазнообразия сообществ и, как следствие, усиления их устойчивости к воздействию каких-либо негативных факторов.

В переводе на простой человеческий язык эта логическая цепочка звучит так: зубры едят очень много растительной пищи и производят массу навоза → перегнивший навоз – отличная пища для дождевых червей → черви делают почву комфортной для роста большинства растений → чем больше видов растений в сообществе – тем крепче его сопротивление разным бедам. Отсюда главный вывод: зубры, хотя и поедают массу растительности, в итоге повышают устойчивость лесов!

Часть сборов дождевых червей выполнена в местах регулярного и длительного пребывания зубров — на подкормочных площадках. Другая часть – там, где зубры не обитают. Теперь ученым предстоит тщательно разобрать и обработать собранные материалы, сравнить с результатами подобных исследований и сделать соответствующие выводы, а также разработать рекомендации для сотрудников национального парка, — сообщили в пресс-службе «Орловского полесья».