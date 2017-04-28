В Орловском полесье посчитали… дождевых червей

В конце апреля – начале мая в национальном парке «Орловское полесье» группа научных сотрудников Центра по проблемам эволюции и продуктивности лесов РАН провела серию почвенно-зоологических исследований. В частности, ученых интересовало биологическое разнообразие, продуктивность и устойчивость лесных экосистем.

Как это не покажется странным, но считали не сами растения, а… дождевых червей. Видовой и количественный состав этой группы беспозвоночных животных — один из важнейших показателей для оценки влияния самых крупных фитофагов наших лесов — вольноживущих зубров. Благодаря лесным гигантам формируется полноценный почвообразовательный комплекс дождевых червей. В свою очередь, это служит одним из основных условий повышения фиторазнообразия сообществ и, как следствие, усиления их устойчивости к воздействию каких-либо негативных факторов.

В переводе на простой человеческий язык эта логическая цепочка звучит так: зубры едят очень много растительной пищи и производят массу навоза → перегнивший навоз – отличная пища для дождевых червей → черви делают почву комфортной для роста большинства растений → чем больше видов растений в сообществе – тем крепче его сопротивление разным бедам. Отсюда главный вывод: зубры, хотя и поедают массу растительности, в итоге повышают устойчивость лесов!

Часть сборов дождевых червей выполнена в местах регулярного и длительного пребывания зубров — на подкормочных площадках. Другая часть – там, где зубры не обитают. Теперь ученым предстоит тщательно разобрать и обработать собранные материалы, сравнить с результатами подобных исследований и сделать соответствующие выводы, а также разработать рекомендации для сотрудников национального парка, — сообщили в пресс-службе «Орловского полесья».

 

Экс-руководитель УФССП Орловской области назначен и.о. главного судебного пристава Москвы
Орловцев приглашают в «Гренландию»
ОНФ в Орловской области принял участие в конференции «Страна живет, когда работают заводы»
Опубликовано 05 мая 2017 в 15:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 0

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"