В «Орловском полесье» посчитали зубров с помощью квадрокоптера и фотоловушек

В национальном парке «Орловское полесье» подведены итоги зимнего учета зубров. В настоящее время здесь находятся 352 зубра. Положительная динамика численности популяции и перспективы ее дальнейшего роста сохраняются. Это значит, что с каждым годом растут шансы на сохранение европейского зубра в живой природе, — сообщили в пресс-службе парка.

Учет проходил единовременно как на всей территории «Орловского полесья», так и на прилегающих землях Брянской и Калужской областей в пределах участков, освоенных нашими зубрами. Большую часть зубров – основные маточные группы учетчики зафиксировали на подкормочных площадках. А небольшие группы, особенно одиночные быки, доставили немало хлопот. Они постоянно перемещались или находились в очень труднодоступных местах – глухих пойменных зарослях тростников и кустарников. Кроме того, некоторые зубры старательно избегали встречи с человеком и выходили на подкормочные площадки только тогда, когда инспекторские машины скрывались из виду. В этих случаях помощниками специалистов стали фотоловушки. А стоп-кадры беспилотника позволили точно подсчитать количество зубров в больших группах на открытом пространстве.

 

Взяли на взятке
Кому-то не поздоровится
В Орловской области всю ночь разыскивали трехлетнюю девочку, которую потеряли родители
Опубликовано 03 Мар 2017 в 15:36. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"