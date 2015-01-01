В «Орловском полесье» посчитали зубров с помощью квадрокоптера и фотоловушек

В национальном парке «Орловское полесье» подведены итоги зимнего учета зубров. В настоящее время здесь находятся 352 зубра. Положительная динамика численности популяции и перспективы ее дальнейшего роста сохраняются. Это значит, что с каждым годом растут шансы на сохранение европейского зубра в живой природе, — сообщили в пресс-службе парка.

Учет проходил единовременно как на всей территории «Орловского полесья», так и на прилегающих землях Брянской и Калужской областей в пределах участков, освоенных нашими зубрами. Большую часть зубров – основные маточные группы учетчики зафиксировали на подкормочных площадках. А небольшие группы, особенно одиночные быки, доставили немало хлопот. Они постоянно перемещались или находились в очень труднодоступных местах – глухих пойменных зарослях тростников и кустарников. Кроме того, некоторые зубры старательно избегали встречи с человеком и выходили на подкормочные площадки только тогда, когда инспекторские машины скрывались из виду. В этих случаях помощниками специалистов стали фотоловушки. А стоп-кадры беспилотника позволили точно подсчитать количество зубров в больших группах на открытом пространстве.