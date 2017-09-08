В «Орловском Полесье» пройдет День открытых дверей

11 января 2018 года в национальном парке отметят сразу две праздничные даты: день рождения Орловского Полесья и День заповедников и национальных парков России. День открытых дверей будет проводиться в визит-центре национального парка. В программе мероприятия запланированы выставки детских рисунков и поделок, показ фильмов о заповедной системе, а также церемония награждения друзей Орловского Полесья.

Напомним, национальный парк «Орловское Полесье» был основан в 1994 году для сохранения и приумножения природного и историко-культурного наследия региона. Парк расположен в северо-западной части Орловской области и занимает площадь свыше 77,7 тысячи гектаров. За 24 года своего существования национальный парк сформировал самую крупную в России чистокровную группировку зубра, обитающую в естественных условиях, — отметили в пресс-службе областного правительства.