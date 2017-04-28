В «Орловском полесье» пройдут «Троицкие хороводы»

4 июня в посёлке Жудрё Хотынецкого района  состоится XVIII Международный фольклорный праздник «Троицкие хороводы в национальном парке «Орловское полесье».

Традиционно, первых зрителей праздника встречает выставка — ярмарка сувенирной продукции и произведений декоративно-прикладного искусства «Город мастеров». Здесь экспонируются и продаются работы признанных мастеров Орловщины и других регионов России.

Праздничные гулянья начнутся ровно в 11.00 часов массовыми хороводами на живописной лесной поляне национального парка «Орловское Полесье». Зрителям будут представлены традиционные троичные обряды.

Затем состоится большой концерт с участием творческих коллективов из Мценска, Ливен, Орла, а также из Урицкого, Болховского, Залегощенского, Орловского районов. Это ансамбли песни: «Мценские узоры», «Праздник», «Любавушка», «Сувенир», танцевальный ансамбль «Молодость», ансамбль русских народных инструментов «Ливенские гармошки», казачий ансамбль «Ливенские казаки», хор русской песни Лавровского СДК.

На празднике также выступят артисты из Брянской, Курской, Калужской, Тульской областей, из Минска и Донецка.

Для самых активных зрителей с 12.00 будут организованы интерактивные площадки:

  • Детская игровая поляна «Веселая карусель» с аттракционами, играми и народными забавами для маленьких гостей и их родителей.
  • «Поляна песен»
  • «Ремесленный посад»
  • «Веселое подворье».

По информации Орловского областного центра народного творчества.

 

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Опубликовано 31 мая 2017 в 15:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 39

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