В «Орловском полесье» прошла российско-польская встреча «Зубры без границ»

В национальном парке «Орловское полесье» состоялась российско-польская рабочая встреча «Зубры без границ». В польскую делегацию вошли специалисты дирекции государственных лесов Республики Польши, а также специалисты-зуброводы и члены европейского Общества друзей зубра, имеющие успешный, многолетний опыт в восстановлении популяции зубра европейского.

Целью их визита было знакомство с опытом формирования крупной вольной популяции зубра в условиях Центральной России. В свою очередь польские коллеги поделились методическими разработками и технологией ведения карты здоровья животных.

Результатом рабочей встречи стало решение о дальнейшей совместной работе российских и польских зуброводов. Очередная встреча состоится уже в сентябре этого года на научной конференции «Зубр в культуре и искусстве» в г. Остров Великопольский, куда приглашена и делегация «Орловского полесья», сообщает пресс-служба национального парка.