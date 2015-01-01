В «Орловском полесье» прошла российско-польская встреча «Зубры без границ»

В национальном парке «Орловское полесье» состоялась российско-польская рабочая встреча «Зубры без границ». В польскую делегацию вошли специалисты дирекции государственных лесов Республики Польши, а также специалисты-зуброводы и члены европейского Общества друзей зубра, имеющие успешный, многолетний опыт в восстановлении популяции зубра европейского.

Целью их визита было знакомство с опытом формирования крупной вольной популяции зубра в условиях Центральной России. В свою очередь польские коллеги поделились методическими разработками и технологией ведения карты здоровья животных.

Результатом рабочей встречи стало решение о дальнейшей совместной работе российских и польских зуброводов. Очередная встреча состоится уже в сентябре этого года на научной конференции «Зубр в культуре и искусстве» в г. Остров Великопольский, куда приглашена и делегация «Орловского полесья», сообщает пресс-служба национального парка.

 

Центральную площадь Орла превратят в торговую
Замначальника КУОО «Орелгосзаказчик» заключен под стражу
В Орле появились пауки-осы
Опубликовано 20 Фев 2017 в 17:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 17

Оставьте свой отзыв

Вы должны зарегистрироваться или войти, чтобы оставлять комментарии.

 

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"