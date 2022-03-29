29 марта 2022



В Орловском Полесье расконсервируют туристические тропы

С приходом первых теплых весенних дней в национальном парке «Орловское полесье» началась активная пора по подготовке экологических троп к предстоящему туристическому сезону. Осенью все информационные таблички были законсервированы на зимний период для защиты от воздействия погодных условий. Первый экологический десант состоялся на тропе «Кладовая солнца». Несмотря на то, что в лесу еще глубокий снежный покров, маршруты в скором времени будут доступны для посещения. Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма продолжают работать в этом направлении, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

 

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Опубликовано 29 Мар 2022 в 18:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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