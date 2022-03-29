В Орловском Полесье расконсервируют туристические тропы

С приходом первых теплых весенних дней в национальном парке «Орловское полесье» началась активная пора по подготовке экологических троп к предстоящему туристическому сезону. Осенью все информационные таблички были законсервированы на зимний период для защиты от воздействия погодных условий. Первый экологический десант состоялся на тропе «Кладовая солнца». Несмотря на то, что в лесу еще глубокий снежный покров, маршруты в скором времени будут доступны для посещения. Сотрудники отдела экологического просвещения и туризма продолжают работать в этом направлении, — рассказали в пресс-службе нацпарка.