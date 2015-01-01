В «Орловском полесье» развесили скворечники

В рамках международного интернет-проекта «Весна идет» 17 марта национальный парк «Орловское полесье» совместно с Жудерской средней школой провели операцию «Птицеград». Сотрудники национального парка совместно с учениками старших классов изготовили и развесили скворечники. Все гнездовья для пернатых друзей были развешаны на территории поселка Жудерский, в аллее около визит-центра, у школы и в лесу. Совместная работа Орловского полесья и школы в ходе операции «Птицеград» поможет птицам обрести уютные домики, где в дальнейшем они выведут новое потомство.

История акции своими корнями уходит в 1927 год. Той весной на Центральной биостанции юных натуралистов имени К. А. Тимирязева в Сокольниках под Москвой был проведен праздник юных натуралистов «День птиц». Одним из инициаторов его проведения был руководитель кружка орнитологов Н.И. Дергунов. Вначале этот день был объявлен юннатским праздником, затем он стал общесоюзным праздником юных друзей природы.

Теперь «День птиц» является одним из Всероссийских праздников, обозначенных в природоохранном календаре. В этом году его проведение связано еще и с годом экологии.