В Орловском Полесье сделали специальную столовую для маленьких зубрят

Самым маленьким телятам обычно достается крайне мало корма. Дело в том, что в стаде зубров жёсткая иерархия и сначала все самое вкусное на подкормочных площадках съедают взрослые зубры. Чтобы помочь малышам благополучно перезимовать, в национальном парке «Орловское полесье» действует специальная столовая для ясельной группы зубров. Она представляет собой небольшой деревянный домик, в противоположных стенах которого оставлены небольшие проходы, в которые могут пройти только телята. Такой «фильтр» дает возможность зубрятам спокойно кушать и набираться сил, — рассказали в пресс-службе нацпарка.