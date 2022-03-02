2 марта 2022



В Орловском Полесье сделали специальную столовую для маленьких зубрят

Самым маленьким телятам обычно достается крайне мало корма. Дело в том, что в стаде зубров жёсткая иерархия и сначала все самое вкусное на подкормочных площадках съедают взрослые зубры. Чтобы помочь малышам благополучно перезимовать, в национальном парке «Орловское полесье» действует специальная столовая для ясельной группы зубров. Она представляет собой небольшой деревянный домик, в противоположных стенах которого оставлены небольшие проходы, в которые могут пройти только телята. Такой «фильтр» дает возможность зубрятам спокойно кушать и набираться сил, — рассказали в пресс-службе нацпарка.

 

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Опубликовано 02 Мар 2022 в 17:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

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