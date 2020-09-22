22 сентября 2020



В Орловском полесье спасли зубра из старого колодца

В ночь с 16-го на 17-е сентября сотрудники Красниковского участкового лесничества национального парка спасли неосторожного зубра. На территории нежилого населенного пункта Пролетарский Знаменского района в заброшенном колодце был обнаружен взрослый зубр. Он провалился в западню задней частью туловища. Бедолага был уставшим и напуганным, однако, мужественно перенёс процесс спасения, подпуская к себе людей. А ведь бояться действительно было чего. Как рассказали в пресс-службе нацпарка, несмотря на свою мощь, дикие зубры избегают шумные места. Звук от обычного автомобиля отпугивает животных, заставляя их отступить и спрятаться в лесном массиве. Здесь же, спасательная техника работала в непосредственной близости к животному.

Старший госинспектор Красниковского участкового лесничества Елена Колтунова предложила подкопать «узнику» небольшую траншею для его извлечения. После освобождения из западни, зубр некоторое время приходил в себя. За это время сотрудники лесничества оказывали зубру первую ветеринарную помощь, а также выкладывали корм. На следующий день зубр почувствовал себя лучше и самостоятельно отправился в лес к своим сородичам. В настоящее время здоровью животного ничего не угрожает.

 

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Опубликовано 22 Сен 2020 в 16:38. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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