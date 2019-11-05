В “Орловском Полесье” стало в 5 раз больше выхухолей

Специалисты изучили места обитания эндемика средней полосы России. До 1997 года русскую выхухоль в Орловской области не регистрировали, но в попытке расширить ареал вымирающего вида 30 октября 1997 г. из Окского заповедника были привезены 20 выхухолей, которых выпустили в водоёмы на территории национального парка «Орловское полесье», — рассказал сотрудник нацпарка Андрей Карпачев. В первые несколько лет популяция выхухоли не увеличивалась. Только в сентябре 2017 года во время обследования 13 водоемов были обнаружены жилые норы выхухоли, свежие ходы и погрызенные раковины моллюсков. На основании полученных результатов был рассчитан примерный общий запас вида на обследованной территории парка 40-50 особей.

Задачей мониторинговых работ 2019 года было провести тщательный мониторинг заселенных выхухолью угодий с целью оценки стабильности или динамики популяции. Полевые исследования прошли 14-18 октября. Обследование водоемов проводила научная группа: Соболева А.С (ИПЭЭ РАН), Бережной М.А. (РГАУ-МСХА), Тумасьян Ф.А. (Московский зоопарк), Воронин Е.А (волонтер), Акимов С.И. (волонтер).

Большинство нор, обнаруженных на территории национального парка, находятся в каналах бывших торфоразработок. Такие водоемы не являются типичными для заселения выхухоли, так как выхухоль преимущественно обитает в пойменных водоемах и крайне чувствительна к паводкам. Однако, на территории национального парка обнаружена устойчивая популяция русской выхухоли. Берег торфяных каналов твердый и обрывистый, уровень воды не поднимается выше берегов, что делает такие водоемы удобными для строительства нор. Большое число нор, обнаруженных во время мониторинга, связано с активной роющей деятельностью выхухоли при подготовке к зиме.

При анализе зарегистрированного материала, в ходе полевых работ, используя метод Л.П. Бородина, учётчики определили содержание выхухоли в водоемах национального парка «Орловское полесье» в 113 особей.

В 2019 году условия для учета выхухоли были более благоприятны, поскольку уровень воды в водоемах позволял обследовать больше береговой линии, пригодной для обитания выхухоли. В 2019 году, в отличие от 2017 года, исследователи целенаправленно обследовали водоемы, которые оценили, как пригодные для обитания выхухоли. За 2 года численность выхухоли могла вырасти, в том числе благодаря усиленной охране водоемов.

Последнее позволяет говорить о том, что популяция выхухоли в Орловском полесье небольшая (около 100 особей), но стабильная. Особенностью распределения выхухоли является ее приуроченность к каналу торфоразработок и системе озер, получившихся в результате добычи торфа. В естественных озерах она не прижилась, поэтому общая максимальная численность выхухоли в национальном парке, будет ограничиваться потенциальной емкостью системы озер торфоразработок.

В ближайшем будущем, поскольку обитание выхухоли в торфоразработках не является типичным, изучение характеристик данного биотопа будет представлять особый научный интерес, — резюмирует Андрей Карпачев.