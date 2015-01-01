В Орловском полесье стартовало наблюдение за птицами

Национальный парк «Орловское полесье» ежегодно участвует в международном интернет-проекте «Весна идет». Обычно акция стартует с апреля. Но в связи с ранней весной, в национальном парке приняли решение уже в марте начать наблюдение птиц. Основная цель этого проекта – сбор информации о том, когда перелетные птицы возвращаются к местам своего гнездования.

Для участия в этом проекте государственные инспектора и образовательные учреждения Хотынецкого и Знаменского районов получили анкеты наблюдения четырех видов птиц: белого аиста, деревенской ласточки, обыкновенной кукушки и стрижа. Проект длится в течение четырех месяцев. Для дальнейшей обработки заполненные анкеты сдаются в отдел экологического просвещения и туризма национального парка. Затем все результаты будут внесены на Интернет-сайте.

Благодаря этим наблюдениям сотрудники международной организации BirdLife и Союза охраны птиц России ежегодно анализируют данные о первых встречах птиц, получают информацию о весенних явлениях и определяют, в какую из недель большинство людей увидело первых перелетных птиц. Это позволяет актуализировать информацию о миграциях птиц в Европе.

Приглашаем всех желающих принять участие в учете перелетных птиц! Для этого необходимо заполнить анкету, которую можно взять в отделе экологического просвещения и туризма национального парка «Орловское полесье».