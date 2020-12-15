15 декабря 2020



В Орловском районе люди живут вообще без воды

В деревне Лесной Орловского района местные жители столкнулись с серьезной проблемой. В их колодцах исчезла вода. Произошло это из-за осадки грунтовых вод. Централизованного водопровода в деревне никогда не было. В итоге около 100 человек сейчас вынуждены в прямом смысле слова добывать воду. Кто-то привозит ее издалека, а кто-то вынужден собирать дождевую воду, а сейчас вообще топить снег.

Долгое время жители просили администрацию Большекуликовского сельского поселения помочь в проведении водопровода, но все их усилия оказались безрезультатными. Жители обратились в ОНФ. Эксперты Народного фронта совместно со СМИ выехали на место. Оказалось, что все колодцы в деревне пустые. Это касается и колодцев, где глубина 10-25 метров.

Эксперты ОНФ направили обращение в администрацию Орловского района с предложением разработать дорожную карту по подведению централизованного водопровода в деревню Лесную, а до этого момента организовать подвоз воды для почти 100 жителей.

 

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Опубликовано 15 Дек 2020 в 17:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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