В Орловском районе по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

В Дежурную часть ОМВД России по Орловскому району поступило сообщение от жителя деревни Нижняя Лужна. Потерпевший рассказал, что в его частный дом вошли неизвестные лица. Один из злоумышленников нанес потерпевшему несколько ударов, а затем похитил из тумбочки денежные средства. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в открытом хищении. Им оказался ранее судимый житель Залегощенского района 1991 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище», информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.