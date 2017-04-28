В Орловском районе по горячим следам задержали подозреваемого в грабеже

В Дежурную часть ОМВД России по Орловскому району поступило сообщение от жителя деревни Нижняя Лужна. Потерпевший рассказал, что в его частный дом вошли неизвестные лица. Один из злоумышленников нанес потерпевшему несколько ударов, а затем похитил из тумбочки денежные средства. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Сотрудники отдела уголовного розыска по горячим следам установили подозреваемого в открытом хищении. Им оказался ранее судимый житель Залегощенского района 1991 года рождения.

Злоумышленник признался в содеянном. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище», информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 15 мая 2017 в 14:42. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 16

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