В Орловском районе подрались собаки, а пострадала женщина

Областной суд рассмотрел в апелляции дело о последствиях нападения пса на соседскую собаку. Суд установил, что в начале прошлого декабря в д. Никуличи Орловского района из двора дома выбежала собака и набросилась на соседского пса. Хозяйка второго животного решила защитить своего питомца, однако нападавший пес не стал церемониться и покусал разнимавшую их женщину. В итоге у женщины повреждены одежда, обувь, а сама она получила многочисленные травмы. из-за этого она была вынуждена обратиться в травмпункт, а затем находилась на стационарном и амбулаторном лечении. Договориться с соседями пострадавшей орловчанке не удалось и за защитой своих прав она обратилась в суд. Она просила компенсировать ей моральный вред, стоимость лечения, материальный ущерб.

Суд первой инстанции исковые требования удовлетворил частично, взыскав с владельцев напавшей собаки в солидарном порядке в пользу пострадавшей орловчанки в общей сложности более 70 000 руб. (компенсация морального вреда — 50 000 рублей, стоимость приобретенных лекарственных средств — 473 рубля, стоимость поврежденных сапог — 7 500 рублей, расходы на услуги представителя — 15 000 рублей, расходы по оплате государственной пошлины — 700 рублей).

Ответчики с таким решением не согласились и подали апелляционную жалобу, в которой, в том числе ссылались на то, что судом при вынесении решения не учтена грубая неосторожность истца, которая, игнорируя опасность для своего здоровья, разнимала дерущихся собак.

Судебная коллегия по гражданским делам Орловского областного суда согласилась с выводами суда первой инстанции. А ссылку на грубую неосторожность пострадавшей судебная коллегия отклонила, поскольку в сложившейся ситуации орловчанка действовала как рачительный собственник собаки, предприняв попытку защитить ее от нападающего пса. При таких обстоятельствах грубой неосторожности с ее стороны нет.

Таким образом, решение суда первой инстанции оставлено без изменения.