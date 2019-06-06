В Орловском районе погибла 45-летняя женщина

Возбуждено уголовное дело по факту смерти жительницы Орловского района.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Орловской области возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в деревне Малая Фоминка Орловского района 31 мая. По данным следствия, 45-летняя женщина находилась в непосредственной близости от деревообрабатывающего станка, на котором работал её сожитель. Женщина получила травму шеи, от которой скончалась.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, информирует пресс-служба регионального СУ СК.