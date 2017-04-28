В Орловском районе произошла аварийная посадка вертолета Ка-26

Сегодня в Орловском районе произошла аварийная посадка вертолета Ка-26.
Как сообщает ГУ МЧС по Орловской области, в 11.05 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Орловской области поступило сообщение об аварийной посадке вертолета Ка-26 около поселка Неполодь Орловского района.
Аварийную посадку совершил вертолет Ка-26, проводивший облет в целях поиска утечек газа по маршруту «Орел-Болхов». Воздушное судно принадлежит филиалу ООО «Газпром трансгаз «Московское ЛПУМГ». На борту находились четыре человека. В результате аварийной посадки пострадал один человек, который был доставлен в Орловскую областную клиническую больницу, диагноз уточняется.
Для координации действий на месте происшествия работают оперативные группы Главного управления МЧС России по Орловской области и подчиненных учреждений.
К ликвидации последствий происшествия привлечены 39 человек, 12 единиц техники, в том числе от МЧС России 13 человек и пять единиц техники.
Информация уточняется.

 

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Опубликовано 24 мая 2017 в 15:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 40

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