В Орловском районе произошло ДТП с гужевой повозкой

16 сентября в начале десятого вечера в районе деревни Жилино Орловского района произошло ДТП с участием иномарки «Мицубиси L 200» и гужевого транспорта.

Автомобиль, за рулем которого был мужчина 1983 г.р., въехал в двигавшуюся навстречу гужевую повозку. В результате ДТП пострадали пассажиры повозки: мужчина 1982 г.р. погиб на месте аварии, мужчина 1962 г.р. доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 18 Сен 2017 в 15:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 26

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