В Орловском районе произошло ДТП с гужевой повозкой

16 сентября в начале десятого вечера в районе деревни Жилино Орловского района произошло ДТП с участием иномарки «Мицубиси L 200» и гужевого транспорта.

Автомобиль, за рулем которого был мужчина 1983 г.р., въехал в двигавшуюся навстречу гужевую повозку. В результате ДТП пострадали пассажиры повозки: мужчина 1982 г.р. погиб на месте аварии, мужчина 1962 г.р. доставлен в медицинское учреждение.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.