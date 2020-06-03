3 июня 2020



В Орловском районе ребенок упал в яму для ливнёвки

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения норм действующего законодательства при осуществлении ремонта дворовой территории в деревне Шепино Орловского района.

В СМИ отмечено, что в деревне Шепино в траншею, вырытую для строительства ливневой канализации, упал ребенок. К счастью, из траншеи его вовремя вытащили местные жители.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за исполнение муниципальных контрактов.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.

 

Погиб при исполнении
На жительниц Орла, фиктивно прописавших у себя иностранцев, возбудили уголовные дела
В Орле пожилая супружеская пара и их 24-летняя внучка погибли из-за отравления угарным газом
Опубликовано 03 Июн 2020 в 14:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"