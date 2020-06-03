В Орловском районе ребенок упал в яму для ливнёвки

Следственными органами СК России по Орловской области по сообщениям СМИ инициировано производство доследственной проверки по факту нарушения норм действующего законодательства при осуществлении ремонта дворовой территории в деревне Шепино Орловского района.

В СМИ отмечено, что в деревне Шепино в траншею, вырытую для строительства ливневой канализации, упал ребенок. К счастью, из траншеи его вовремя вытащили местные жители.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Следствием будет дана уголовно-правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственным за исполнение муниципальных контрактов.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, информирует СУ СК по Орловской области.