В Орловском районе в ДТП попал автобус с детьми

29 января в 07 часов 30 минут на автодороге «Орел-Гать-Лаврово-Редькино» столкнулись «Фольксваген Гольф» и автобус «Форд», в котором находились дети.

В результате ДТП водитель «Фольксваген Гольф» получил телесные повреждения. Молодой человек доставлен в медицинское учреждение. Также за медицинской помощью обратились три несовершеннолетних пассажира автомобиля «Форд Транзит». Девочка и мальчик после осмотра отпущены домой. Еще одна девочка госпитализирована.

На месте ДТП работали сотрудники ГИБДД. Устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.