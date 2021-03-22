В Орловском районе в пожаре погиб 63-летний мужчина

По факту гибели жителя Орловского района проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла 20 марта в населенном пункте Знаменское Орловского района. В результате пожара, произошедшего в частном доме, погиб 63-летний мужчина.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.