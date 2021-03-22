22 марта 2021



В Орловском районе в пожаре погиб 63-летний мужчина

По факту гибели жителя Орловского района проводится доследственная проверка.

Трагедия произошла 20 марта в населенном пункте Знаменское Орловского района. В результате пожара, произошедшего в частном доме, погиб 63-летний мужчина.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление причины пожара, а также иных обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает СУ СК по Орловской области.

 

Орловские спасатели предупреждают о возможных ЧС в связи с циклоном
Медицинские маски в Орле дорожают, но не критично
Орловцев атаковали мошенники с квитанциями на проверку счетчиков
Опубликовано 22 Мар 2021 в 13:40. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

Комментарии закрыты.

Новости

Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"