В Орловском районе в пожаре погибла женщина, эвакуировано 12 человек, есть пострадавшие

Сегодня в 11.19 на единый номер 112 поступило сообщение о пожаре в Орловском районе в деревне Дубовая Роща на улице Цветочной. На место незамедлительно выехали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар произошел на первом этаже многоквартирного трехэтажного жилого дома.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание, эвакуировать 12 человек и спасти 7 жильцов, в том числе трех детей. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили погибшую пожилую женщину.

На месте работает 10 единиц техники и 25 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Орла, врачи, полиция. Обстоятельства пожара уточняются.