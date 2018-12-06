6 декабря 2018



В Орловском районе в пожаре погибла женщина, эвакуировано 12 человек, есть пострадавшие

Сегодня в  11.19 на единый номер 112 поступило сообщение о пожаре в Орловском районе в деревне Дубовая Роща на улице Цветочной. На место незамедлительно выехали силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Пожар произошел на первом этаже многоквартирного трехэтажного жилого дома.

Благодаря оперативным действиям пожарных удалось быстро локализовать возгорание, эвакуировать 12 человек и спасти 7 жильцов, в том числе трех детей. В ходе проведения разведки пожарные обнаружили погибшую пожилую женщину.

На месте работает 10 единиц техники и 25 сотрудников пожарно-спасательных подразделений Орла, врачи, полиция. Обстоятельства пожара уточняются.

 

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Опубликовано 06 Дек 2018 в 14:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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