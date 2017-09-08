В Орловском районе в пожаре погибли два человека

Проводится доследственная проверка по факту гибели в пожаре двух человек.

26 октября в поселке Знаменка Орловского района в СНТ «Нефтяник» произошло возгорание дачного дома. В результате пожара сгорела и обрушилась кровля, потолочные перекрытия, дом выгорел изнутри. При тушении пожара обнаружены тела двух человек: хозяина и его знакомого. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Орловской области проводится доследственная проверка.

Предварительно установлена причина возгорания – замыкание электропроводки. Следствием отрабатываются и иные версии произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

 

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Опубликовано 26 Окт 2017 в 14:47. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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