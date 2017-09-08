В Орловском районе в трехкомнатной квартире случился пожар

Сегодня утром в 09.42 в центр обработки вызовов 112 поступило сообщение о возгорании квартиры в поселке Зареченском Орловского района.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через несколько мнут после вызова. Из окна квартиры на четвертом этаже валил дым.

Люди вышли из квартиры самостоятельно, пожарные сформировали звено газодымозащитников, чтобы эвакуировать людей, живущих на верхнем этаже, и для тушения пожара.

Спустя десять минут пожарные локализовали пожар, а еще через несколько минут ликвидировали. В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорела кухня на площади 10 кв. м. Квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Пожарные спасли трех человек, эвакуировали десять, реанимировали надышавшуюся дымом кошку.