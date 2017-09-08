В Орловском районе в трехкомнатной квартире случился пожар

Сегодня утром в 09.42 в центр обработки вызовов 112 поступило сообщение о возгорании квартиры в поселке Зареченском Орловского района.

Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, пожарные прибыли на место происшествия через несколько мнут после вызова. Из окна квартиры на четвертом этаже валил дым.

Люди вышли из квартиры самостоятельно, пожарные сформировали звено газодымозащитников, чтобы эвакуировать людей, живущих на верхнем этаже, и для тушения пожара.

Спустя десять минут пожарные локализовали пожар, а еще через несколько минут ликвидировали. В результате пожара в трехкомнатной квартире выгорела кухня на площади 10 кв. м. Квартира закопчена по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются. Пострадавших нет.

Пожарные спасли трех человек, эвакуировали десять, реанимировали надышавшуюся дымом кошку.

 

В Орле задержан предприниматель, родственник экс-губернатора
На орловских дорогах как на войне
Детская больница получила партию цветов в подарок
Опубликовано 24 Янв 2018 в 17:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

Комментарии закрыты.

Обращение депутатов к жителям Орловской области после отставки Потомского


Невров: "Потомский, хватит доить область!"


Должки и корешки


Потомский, в отставку! Флешмоб в Орле 15.09.2017


Митинг против Вадима Потомского 08.09.2017


Игорь Рыбаков о фактическом запрете публичных мероприятий законопроектом Потомского


Депутаты Елесин С. и Коновалов И. выступили против взятия кредита в 500 млн рублей


Депутатов не пускают в здание облправительства


По Орлу провезли топиарного "Шрэка"


КАК МИМО ЛЁТНОЕ ВИДЕНЬЕ


ОШИБКА ПРЕЗИДЕНТА


Депутат Виталий Рыбаков проверил состояние дорог города Орла


ГАРАНТ НА КРОВИ


Игорь Рыбаков требует ответов на заседании облсовета 28.04.2017


ПЕЙЗАЖ ПОСЛЕ БИТВЫ


Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ 57-00254
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2015 ООО "Издательский дом "Орловская среда"