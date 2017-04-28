В Орловском районе воруют крышки люков. Полиция не принимает заявления

Парадоксальную ситуацию рассказали подписчики группы ВК свободной орловской энциклопедии «Орлец». По сообщению жителей, в деревне Старцево Орловской района в ночь с 30.08 на 31.08 сняли двенадцать канализационных люков. Как пишут авторы, «приезжал участковый и отказался открывать уголовное дело. Мотивация — маленькая сумма ущерба».

В комментариях к сообщению в соцсетях местным жителям посоветовали не отступать и сообщить о нежелании возбуждать уголовное дело на телефоны «горячей линии» и в прокуратуру. Даже по самым скромным подсчетам (если одна крышка стоит 3 000 рублей) — то сумма ущерба вполне достаточно для возбуждения уголовного дела. А есть ведь и более дорогие крышки. И это если не принимать в расчет от факт, что в Орле недавно в открытый люк провалилась маленькая девочка и погибла. То есть своим бездействием полиция также может оказаться причастна к гибели людей.

См. также:  Гибель ребенка заставила орловские власти провести инвентаризацию люков и колодцев

 

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Опубликовано 01 Сен 2017 в 11:25. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 31

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