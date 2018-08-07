7 августа 2018



В Орловском районе взбесился барсук

В Орловском районе зафиксирован очередной случай бешенства — на этот раз смертельно опасное заболевание диагностировано у такого красивого и редкого представителя дикой фауны, как барсук. Всего с 26 июля по 2 августа специалистами отдела вирусологии, «Орловского референтный центра Россельхознадзора» было проведено 11 исследований патологического материала от животных с целью выявления вируса бешенства. Один положительный результат зафиксирован в Орловском районе — то есть в непосредственной близости от областного центра, где полно бродячих собак и кошек.

Всего с начала года на территории нашего региона выявлено уже 49 случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2017 год было зафиксировано 30 случаев заражения животных смертельным вирусом.

 

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Опубликовано 07 Авг 2018 в 11:59. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 19

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