В Орловском районе взбесился барсук

В Орловском районе зафиксирован очередной случай бешенства — на этот раз смертельно опасное заболевание диагностировано у такого красивого и редкого представителя дикой фауны, как барсук. Всего с 26 июля по 2 августа специалистами отдела вирусологии, «Орловского референтный центра Россельхознадзора» было проведено 11 исследований патологического материала от животных с целью выявления вируса бешенства. Один положительный результат зафиксирован в Орловском районе — то есть в непосредственной близости от областного центра, где полно бродячих собак и кошек.

Всего с начала года на территории нашего региона выявлено уже 49 случаев бешенства. Для сравнения: за весь 2017 год было зафиксировано 30 случаев заражения животных смертельным вирусом.