В Орловском референтном центре исследовали семенной картофель из Германии

В Орловском референтном центре Россельхознадзора успешно прошел исследование семенной картофель из Германии перспективных, недавно созданных сортов, которые устойчивы к грибным болезням, нематоде, колорадскому жуку. Это картофель Леони, Ред Леди и Бельмонда.

Всего были исследованы образцы от 400 тонн картофеля. Как пояснили эксперты референтного центра, данная партия картофеля соответствует ГОСТу, в образцах не обнаружено бактерий, вызывающих бурую бактериальную гниль, и вредителей, соответственно его можно возделывать на территории Орловского региона.

Специалисты настоятельно советуют подбирать новые сорта картофеля в семеноводческих хозяйствах, клубни должны весить 70-80г и быть здоровыми Кроме того, следует соблюдать севооборот.

 

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Опубликовано 24 Апр 2017 в 14:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 10

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