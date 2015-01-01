В Орловском референтном центре исследовали семенной картофель из Германии

В Орловском референтном центре Россельхознадзора успешно прошел исследование семенной картофель из Германии перспективных, недавно созданных сортов, которые устойчивы к грибным болезням, нематоде, колорадскому жуку. Это картофель Леони, Ред Леди и Бельмонда.

Всего были исследованы образцы от 400 тонн картофеля. Как пояснили эксперты референтного центра, данная партия картофеля соответствует ГОСТу, в образцах не обнаружено бактерий, вызывающих бурую бактериальную гниль, и вредителей, соответственно его можно возделывать на территории Орловского региона.

Специалисты настоятельно советуют подбирать новые сорта картофеля в семеноводческих хозяйствах, клубни должны весить 70-80г и быть здоровыми Кроме того, следует соблюдать севооборот.