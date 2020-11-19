19 ноября 2020



В Орловском регионе ожидаются осадки и усиление ветра

19 и 20 ноября на территории Орловской области ожидаются неблагоприятные погодные явления.

По прогнозу Орловского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 21 часа 19 ноября по 21 час 20 ноября на территории области будет облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем  местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, местами налипание мокрого снега. Ветер южный 7-12 м/с, местами 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С, днем -4°С…+1°С.

ГУ МЧС по Орловской области предупреждает: неблагоприятные метеоусловия могут стать причиной чрезвычайных происшествий: обрывов линий электропередач, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, ДТП. Поэтому необходимо соблюдать все меры предосторожности.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2020 в 13:53. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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