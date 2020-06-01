1 июня 2020



В Орловском регионе продолжается приёмка пляжей

Специалисты Государственной инспекции по маломерным судам Главного управления МЧС России по Орловской области провели освидетельствование пляжей возле городского парка и на озере «Светлая жизнь».

ГУ МЧС по Орловской области напоминает: решение о начале купального сезона будет приниматься местными властями с учетом рекомендаций и складывающейся эпидемиологической обстановки.

При проведении освидетельствования пляжа возле городского парка инспекторы ГИМС проверили состояние вышек, наличие детских купален, соответствие требованиям границ заплыва в местах купания, наличие акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва, наличие профилактических стендов с материалами по предупреждению несчастных случаев  на воде, правилами поведения и купания на пляже, данными о температуре воздуха и воды, схемой акватории пляжа с указанием глубин и опасных мест, отсутствие на территории пляжа в границах заплыва пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся. Все требования соблюдены.

По результатам проведенного освидетельствования пляж у городского парка соответствует предъявляемым требованиях и допущен к эксплуатации.

В ходе обследования пляжа на озере «Светлая жизнь» инспекторами ГИМС был выявлен ряд недостатков. В частности, отсутствуют детские купальни, обозначение границ заплыва, не огорожено место у трубы, по которой ведется подкачка воды. Также вызвала нарекание работа «тревожных» кнопок для вызова спасателей в случае происшествия на воде. Повторное освидетельствование пройдёт на этой неделе. К этому времени все недостатки должны быть устранены, информирует пресс-служба Главного управления МЧС России по Орловской области.

 

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Опубликовано 01 Июн 2020 в 13:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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