В орловском социально-реабилитационном центре избили 12-летнюю девочку

Орловская прокуратура проводит проверку по факту избиения девочки в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. Поводом послужил видеоролик, размещенный сразу на нескольких ресурсах в сети Интернет. Как пояснили в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки уже выявлены нарушения в деятельности сотрудников реабилитационного центра. По фактам выявленных нарушений прокуратурой области внесено представление. Результаты рассмотрения акта прокурорского реагирования находятся на контроле прокуратуры области.

Сегодня же стало известно, что и СУ СК инициировано производство доследственной проверки по факту совершения противоправных действий в отношении малолетнего ребенка. «В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выясняются причины и условия, способствующие совершению противоправных действий в отношении малолетней. Следствием также будет дана объективная оценка бездействию должностных лиц учреждения, в котором содержалась малолетняя воспитанница. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение» — говорится в официальном релизе СК.

Как сообщают наши коллеги из «Орловских новостей», «девочку, пострадавшую в результате избиения старшими воспитанницами, направят для психологического восстановления в кризисный центр помощи женщинам и детям. Специальная медицинская помощь ей не потребовалась, серьезных травм ребенок не получил».

UPD: К концу дня СК выпустил второй пресс-релиз, в котором сообщил, что «возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). По данным следствия, в период с 1 декабря 2017 года по 12 января 2018 года должностные лица из числа работников бюджетного учреждения Орловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Орла» надлежащим образом не обеспечили безопасное пребывание малолетнего ребенка в социальном учреждении, в результате чего старшие воспитанницы центра совершили в отношении малолетней девочки противоправные действия, причинив ей физические и психические страдания» — говорится в релизе.

По факту нанесения побоев малолетней потерпевшей органами полиции принято процессуальное решение. Кроме того, трое несовершеннолетних воспитанниц, за совершенное противоправное деяние, по решению суда на 30 суток помещены в специализированное учреждение для несовершеннолетних правонарушителей. В настоящее время проводится необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.