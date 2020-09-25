25 сентября 2020



В орловском центре «Десантник» открылась новая спортивная секция (12+)

В этом году по новой программе «Универсальный бой» начали заниматься 45 детей. Это стало возможно благодаря участию центра «Десантник» в региональном проекте «Успех каждого ребёнка» национального проекта «Образование». Федеральная субсидия в размере 73,5 тыс. рублей позволила оборудовать место для занятия рукопашным боем и закупить татами.

«Центр «Десантник» занимается военно-прикладной, патриотической, спортивной и морально-физической подготовкой допризывной молодёжи к прохождению военной службы в элитных войсках Вооруженных Сил РФ. Ребята обучаются в секциях по парашютному спорту, стрельбе, дайвингу, плаванию, метанию ножей, а теперь и универсальному бою. Подробнее узнать о программных занятиях, расписании и других волнующих вопросах можно на личных встречах с педагогами дополнительного образования. Расписание встреч доступно в группе центра «Десантник». https://vk.com/desantnikorel Также по будням с 9.00 до 18.00 доступен телефон: (4862) 41-55-56.

 

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Опубликовано 25 Сен 2020 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 15

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