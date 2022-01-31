В орловскую больницу им. С. П. Боткина поступил кислородный концентратор

30 января в Городскую больницу им. С. П. Боткина был доставлен кислородный концентратор. В ближайшее время будут произведены его монтаж, пуско-наладочные работы и пуск в эксплуатацию.

Напомним, из резервного фонда Правительства РФ Орловской области были выделены денежные средства в размере 96,9 млн рублей на закупку трех кислородных концентраторов. Для Городской больницы им. С. П. Боткина предусмотрены два кислородных концентратора, для Ливенской центральной районной больницы — один.

Ввод в эксплуатацию данного оборудования полностью закроет потребности этих больниц в медицинском кислороде, сообщает официальный Портал Орловской области.