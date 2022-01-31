31 января 2022



В орловскую больницу им. С. П. Боткина поступил кислородный концентратор

30 января в Городскую больницу им. С. П. Боткина был доставлен кислородный концентратор. В ближайшее время будут произведены его монтаж, пуско-наладочные работы и пуск в эксплуатацию.

Напомним, из резервного фонда Правительства РФ Орловской области были выделены  денежные средства в размере 96,9 млн рублей на закупку трех кислородных концентраторов. Для Городской больницы им. С. П. Боткина предусмотрены два кислородных концентратора, для Ливенской центральной районной больницы — один.

Ввод в эксплуатацию данного оборудования полностью закроет потребности этих больниц в медицинском кислороде, сообщает официальный Портал Орловской области.

 

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Опубликовано 31 Янв 2022 в 14:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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