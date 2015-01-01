В орловскую детскую областную больницу передадут ковчег с частицей мощей святого Праведного Лазаря Четверодневного

13 февраля Благотворительный фонд святого мученика Вонифатия передаст в дар Орловской митрополии ковчег с частицей мощей святого Праведного Лазаря Четверодневного.

Передача произойдёт в рамках программы Всемирного Русского Народного Собора «Духовное укрепления Российского воинства и гражданского общества» по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Святыня была передана фонду на Кипре архимандритом Димитросом в 2015 году.

Ковчег будет храниться в молитвенной комнате во имя святого великомученика Пантелеимона Целителя, расположенной на территории Научно-клинического многопрофильного центра медицинской помощи матерям и детям имени З.И. Круглой (Орел, Октябрьская, 4). Торжественная церемония передачи состоится 13 февраля в 12:00.

В дальнейшем, ковчег будет перенесён в проектируемый больничный храм-часовню Всех Небесных сил бесплотных, строительство которого благословил Святейший Патриарх Кирилл во время своего Первосвятительского визита в Орел 28 июля 2016 года.

Святой праведный Лазарь, брат Марфы и Марии, жил в селении Вифания, недалеко от Иерусалима. Во время Своей земной жизни Господь Иисус Христос часто посещал дом Лазаря, которого очень любил и называл Своим другом (Ин. 11, 3-11), а когда Лазарь умер и уже четыре дня пролежал во гробе, Господь воскресил его из мертвых (Ин. 11, 17-44) (Воскрешение Лазаря воспоминается Церковью в субботу шестой недели Великого поста — «Лазареву субботу»). Многие иудеи, услышав об этом, приходили в Вифанию и, удостоверившись в действительности этого величайшего чуда, становились последователями Христа. За это первосвященники хотели убить Лазаря. Праведный Лазарь упоминается в Святом Евангелии еще один раз: когда за 6 дней до Пасхи Господь опять пришел в Вифанию, там был и воскрешенный Лазарь (Ин. 12, 1-2, 9-11). После воскрешения святой Лазарь жил еще 30 лет, епископствовал на острове Кипр, где распространял христианство, и там же мирно почил.

Информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.