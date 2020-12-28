В Орловскую область поступила партия медикаментов для лечения COVID-19 и ОРВИ

Губернатор области Андрей Клычков сообщил в соцсетях о поступлении в регион партии лекарств для лечения COVID-19 и ОРВИ: «Сегодня в ГУП «Орелфармация» поступила большая партия медикаментов: 61 тысяча упаковок цефтриаксона, дополнительные партии арбидола, левофлоксацина, азитромицина, гриппферона».

Сформирован резерв лекарственных препаратов на два ближайших месяца. Следующее поступление лекарств – в начале января. По словам губернатора, это позволит иметь стабильный запас лекарственных средств для лечения больных COVID и сезонными вирусными и простудными заболеваниями на три месяца.

ГУП работает без выходных и отгружает лекарственные препараты в собственные аптечные учреждения в Орле (ул. Красина, ул. Советская, ул. Раздольная), Ливнах и Мценске и т.д.

В предстоящие новогодние праздничные дни все аптеки сети «Орелфармация» работают в обычном режиме (кроме 1 и 7 января, когда время работы будет с 10 до 18 часов).