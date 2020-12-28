28 декабря 2020



В Орловскую область поступила партия медикаментов для лечения COVID-19 и ОРВИ

Губернатор области Андрей Клычков сообщил в соцсетях о поступлении в регион партии лекарств для лечения COVID-19 и ОРВИ: «Сегодня в ГУП «Орелфармация» поступила большая партия медикаментов: 61 тысяча упаковок цефтриаксона, дополнительные партии арбидола, левофлоксацина, азитромицина, гриппферона».

Сформирован резерв лекарственных препаратов на два ближайших месяца. Следующее поступление лекарств – в начале января. По словам губернатора, это позволит иметь стабильный запас лекарственных средств для лечения больных COVID и сезонными вирусными и простудными заболеваниями на три месяца.

ГУП работает без выходных и отгружает лекарственные препараты в собственные аптечные учреждения в Орле (ул. Красина, ул. Советская, ул. Раздольная), Ливнах и Мценске и т.д.

В предстоящие новогодние праздничные дни все аптеки сети «Орелфармация» работают в обычном режиме (кроме 1 и 7 января, когда время работы будет с 10 до 18 часов).

 

Орловские налогоплательщики обзавелись «Личным кабинетом»
Полицейские опубликовали фотороботы мошенниц, обманувших пенсионерку из Орла
В орловском супермаркете сотрудники ДПС поймали вора
Опубликовано 28 Дек 2020 в 12:35. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

Комментарии закрыты.

Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"