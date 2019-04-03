3 апреля 2019



В Орловскую область поступили вакцины от кори, паротита и туберкулеза

Завершен первый этап поставок препаратов для плановой иммунизации населения от кори и паротита (моно- и дивакцина корь+паротит) в Орловскую область.

Учитывая возросшее число случаев заболевания корью по всей стране, вакцины были отгружены существенно раньше, чем в предыдущем году. Поставки по ускоренному графику исключат дефицит вакцин в регионе.

Вместе с партиями вакцин от кори и паротита также поставлен препарат для щадящей первичной иммунизации от туберкулеза – вакцина БЦЖ-М.

Всего для иммунизации населения компания поставила в области «НКМЦ им. З. И. Круглой» более 10 тыс. доз вакцин, информирует пресс-служба «Нацимбио» госкорпорации Ростех, поставщика вакцин.

 

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Опубликовано 03 Апр 2019 в 14:13. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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