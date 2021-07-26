В Орловскую область поступило 3000 доз вакцины «Спутник Лайт»

В Орловскую область поступило 3000 доз вакцины «Спутник Лайт», сообщает официальный Портал Орловской области. Полученный объем предусмотрен для создания иммунитета к новой коронавирусной инфекции у трех тысяч человек.

Вакцина «Спутник Лайт» является однокомпонентной, то есть человек, пожелавший привиться данным препаратом, должен посетить пункт вакцинации всего один раз.

Также отмечается, что «Спутник Лайт» подходит для ревакцинации от COVID-19.

На сегодняшний день в Орловской области подтверждено 82 новых случая COVID-19.

По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 26 июля в регионе зарегистрировано 39755 случаев заболевания коронавирусом.

Выздоровел 37541 человек. 821 пациент с коронавирусной инфекцией скончался.