В Орловскую область поступило 4000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Очередная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Орловскую область в воскресенье, 8 августа.

По информации регионального департамента здравоохранения Орловской области, 267 человек уже прошли ревакцинацию «Спутником Лайт». Всего различными вакцинами ревакцинировались 770 жителей области.

Запись на ревакцинацию (как и на вакцинацию) доступна через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», по единому номеру 122, а также в мобильном приложении «2DR.RU».

Для ревакцинации могут быть использованы все вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт», информирует официальный Портал Орловской области.