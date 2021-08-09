9 августа 2021



В Орловскую область поступило 4000 доз вакцины «Спутник Лайт»

Очередная партия вакцины «Спутник Лайт» поступила в Орловскую область в воскресенье, 8 августа.

По информации регионального департамента здравоохранения  Орловской области, 267 человек уже прошли ревакцинацию «Спутником Лайт». Всего различными вакцинами ревакцинировались 770 жителей области.

Запись на ревакцинацию (как и на вакцинацию) доступна через «Единый портал государственных и муниципальных услуг», на региональном портале записи на прием к врачу «Электронная регистратура Орловской области», по единому номеру 122, а также в мобильном приложении «2DR.RU».

Для ревакцинации могут быть использованы все вакцины, в том числе и однокомпонентный «Спутник Лайт», информирует официальный Портал Орловской области.

 

Курсанты Орловского юридического института попали в ДТП со смертельным исходом
ОНФ в Орловской области продолжит работу по мониторингу исполнения нового «майского указа» президент...
В краеведческом музее откроется выставка свежих археологических находок (12+)
Опубликовано 09 Авг 2021 в 12:33. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 23

Комментарии закрыты.

Новости

СРОКИ РЕКОНСТРУКЦИИ КРАСНОГО МОСТА, СКОРЕЕ ВСЕГО, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ.



Вечерний гость - Виталий Рыбаков.



Небезопасные - Безопасные дороги в Орловском районе.



Виталий Рыбаков о скудном бюджете г. Орла



ФАКТ ПО ИМЕНИ ПАРАХИН



Обращение



О переделе рынка пассажирских перевозок в орле



Остаёмся дома!



Свежий номер

Реклама

При цитировании материалов
прямая гиперссылка
на orelsreda.ru обязательна		 Главный редактор: Татьяна Филёва
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ФС 57-0992 Р
Реклама на orelsreda.ru и печатной версии "Орловская среда"
Для пресс-служб и размещения рекламы: : orelsreda@list.ru
тел.: (4862) 76-20-60
адрес: г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 25/27, пом.1
Наш индекс: 302028
© 2013-2020 ООО "Агентство "Орловская среда"