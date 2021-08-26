26 августа 2021



В Орловскую область поступило 4800 доз вакцины «Спутник V»

Сегодня в Орловский регион поступила очередная партия вакцины.

По данным департамента здравоохранения Орловской области, по состоянию на 25 августа вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Работают 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

185 119 орловцев прошли 1 этап вакцинации вакциной «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 160 835 человек завершили вакцинацию.

13 959 человек получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» и 11 002 человека завершили вакцинацию.

775 жителей области прошли 1 этап вакцинации вакциной «КовиВак» и 752 человека завершили вакцинацию.

7 928 человек прошли вакцинацию вакциной «Спутник Лайт». 1 276 человек прошли повторную вакцинацию.

Администрация области напоминает, что записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг на официальном сайте департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения(4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.

 

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Опубликовано 26 Авг 2021 в 12:09. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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