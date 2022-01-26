26 января 2022



В Орловскую область поступило 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

О поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса сообщил губернатор области Андрей Клычков. В ближайшее время она будет распределена по всем пунктам вакцинации. Информацию разместят на сайте департамента здравоохранения Орловской области.

Пройти процедуру вакцинации в настоящее время можно в 28 медицинских организациях в 45 пунктах. Также продолжают работу 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения  (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.

 

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Опубликовано 26 Янв 2022 в 12:28. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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