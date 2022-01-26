В Орловскую область поступило 6 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт»

О поступлении в регион новой партии вакцины от коронавируса сообщил губернатор области Андрей Клычков. В ближайшее время она будет распределена по всем пунктам вакцинации. Информацию разместят на сайте департамента здравоохранения Орловской области.

Пройти процедуру вакцинации в настоящее время можно в 28 медицинских организациях в 45 пунктах. Также продолжают работу 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.