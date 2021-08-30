В Орловскую область поступило 6600 доз вакцины «Спутник V»

В Орловскую область поступило 6600 доз вакцины «Спутник V», сообщает официальный Портал Орловской области.

Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Работают 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.