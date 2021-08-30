30 августа 2021



В Орловскую область поступило 6600 доз вакцины «Спутник V»

В Орловскую область поступило 6600 доз вакцины «Спутник V», сообщает официальный Портал Орловской области.

Вакцинация от коронавируса в регионе проводится в 28 медицинских организациях в 39 пунктах. Работают 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

Напоминаем, что записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте Департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.

 

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Опубликовано 30 Авг 2021 в 16:43. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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