В Орловскую область поступило ещё 29400 доз вакцины «Спутник V»

Как сообщает официальный Портал Орловской области, пройти процедуру вакцинации в настоящее время можно в 28 медицинских организациях в 45 пунктах. Также продолжают работу 32 мобильные бригады для проведения иммунизации в организованных коллективах.

По данным департамента здравоохранения Орловской области, по состоянию на 20 ноября 270 203 орловца прошли первый этап вакцинации препаратом «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») и 208 257 человек завершили вакцинацию.

15 216 человек получили первую дозу вакцины «ЭпиВакКорона» и 13 662 человека завершили вакцинацию этой вакциной.

2059 жителей области прошли первый этап вакцинации вакциной «КовиВак» и 1575 человек завершили вакцинацию.

49 540 человек прошли вакцинацию вакциной «Спутник Лайт». 23 086 человек прошли повторную вакцинацию.

Записаться на вакцинацию можно с помощью Единого портала государственных услуг, на официальном сайте департамента здравоохранения Орловской области в разделе «Электронная регистратура», по многоканальному телефону 122 и по телефону «горячей линии» департамента здравоохранения Орловской области (4862) 40-20-56. Также можно вакцинироваться без записи в мобильных прививочных пунктах.