29 декабря 2021



В Орловскую область поступит вакцина для детей и подростков «Спутник М»

Двухкомпонентный препарат рекомендован для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время почти 3 тысячи родителей уже изъявили желание вакцинировать своих детей от коронавирусной инфекции. Партию такой вакцины регион готов принять уже в этом году.

В настоящее время на Орловщине продолжается прививочная кампания от гриппа и COVID-19. Свыше 380,7 тыс. жителей региона получили первую дозу вакцины, что составляет почти 80% от плана. В настоящее время на территории РФ коллективный иммунитет составляет 60,4%, в Орловской области – 66, 5%, — отметили в пресс-службе облправительства.

На днях в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт», сейчас она распределяется между лечебными учреждениями.

 

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Опубликовано 29 Дек 2021 в 16:06. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 12

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