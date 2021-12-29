В Орловскую область поступит вакцина для детей и подростков «Спутник М»

Двухкомпонентный препарат рекомендован для вакцинации от COVID-19 детей в возрасте от 12 до 17 лет. В настоящее время почти 3 тысячи родителей уже изъявили желание вакцинировать своих детей от коронавирусной инфекции. Партию такой вакцины регион готов принять уже в этом году.

В настоящее время на Орловщине продолжается прививочная кампания от гриппа и COVID-19. Свыше 380,7 тыс. жителей региона получили первую дозу вакцины, что составляет почти 80% от плана. В настоящее время на территории РФ коллективный иммунитет составляет 60,4%, в Орловской области – 66, 5%, — отметили в пресс-службе облправительства.

На днях в регион поступила очередная партия вакцины «Спутник Лайт», сейчас она распределяется между лечебными учреждениями.